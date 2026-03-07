L' Ute presenta il libro di Poesie fino in fondo poi arriva Zanzaradio

Mercoledì 11 marzo alle 17.00, nell’ambito di Autori del territorio, l’Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor e Varmo, organizza una lezione aperta a tutti gli iscritti presso le Scuole Medie di Rivignano. Durante l’evento viene presentato il libro di poesie

Mercoledì 11 marzo, alle 17.00, nell'ambito di Autori del territorio, l' Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor e Varmo, terrà una Lezione aperta a tutti gli iscritti Ute, presso le Scuole Medie di Rivignano. Paolo Bortolussi presenterà il libro dell'autrice Natalina Odorico: Fino in fondo, un insieme di liriche nate "scavando nelle profondità recondite dell' anima" (Campanotto Editore Poesia). Sabato 14, alle 21.00 e domenica 15 alle 17.00, nell'auditorium di Rivignano, si presenterà Zanzaradio, figlia illegittima della Zanzara.

L'Ute presenta un libro bilingue per l'infanzia, per aiutare una missione in BoliviaContinua a Rivignano Teor la serie di Autori del Territorio, lezioni aperte a tutti gli iscritti all' U.

"Le acque luminose delle anime": Daniele Benfante Moretto presenta il nuovo libro di poesieNella splendida cornice dell'Oratorio di San Lorenzo, a Palermo, sabato 21 febbraio alle 18.

Siete tutti invitati a questo incontro organizzato in collaborazione con UTE Lainate. Fermiamoci un momento e approfittiamo della presenza di Lucia Todaro dottoressa Psicopedagogista e consulente di formazione, che ci presenta il suo ultimo libro Elogio dell’ - facebook.com facebook