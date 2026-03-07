L’Ungheria espelle sette ucraini carichi d’oro

Lunedì, le autorità ungheresi hanno espulso sette cittadini ucraini trovati a bordo di due furgoni blindati carichi di circa 80 milioni di dollari. La scoperta è avvenuta nelle vicinanze del confine tra i due paesi, sollevando tensioni tra Kiev e Budapest. Nessun dettaglio è stato fornito sulle identità delle persone coinvolte o sulle ragioni dell’operazione. La vicenda si inserisce in un quadro di recenti divergenze diplomatiche tra le due nazioni.

Il punto più basso per la Commissione europea è farsi prendere in giro dal portavoce di Vladimir Putin e viene da chiedersi se Kaya Kallas (l’alta rappresentante per la politica estera dell’Ue) e Ursula von der Leyen non avvertano il senso del ridicolo. Dimitry Peskov di fronte alle minacce che Volodymyr Zelensky ha rivolto a Viktor Orbán ha ironizzato: «I Paesi europei dovrebbero applicare l’articolo 5 della Nato a difesa di Budapest». Ieri l’Ungheria ha espulso sette ucraini beccati a bordo di furgoni portavalori che, secondo Budapest, hanno passato illegalmente la frontiera. Per tutta risposta il ministro degli Esteri di Kiev Andriy Sybiga ha affermato che sono «stati presi in ostaggio e che l’Ungheria non è un Paese sicuro per gli ucraini». 🔗 Leggi su Laverita.info

Fermati sette ucraini in Ungheria. Kiev a Orban: "Banditismo di Stato"Dopo settimane di veti e accuse incrociate, le tensioni tra Ungheria e Ucraina hanno raggiunto un nuovo picco.

Ungheria, sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati: arrestati 7 cittadini ucrainiLe autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate che trasportavano ingenti somme di denaro contante...

L’Ungheria ha detto che espellerà i sette dipendenti di una banca statale ucraina che aveva fermato con l’accusa di riciclaggioIl ministro degli Esteri dell’Ucraina, Andrii Sybiha, ha accusato il governo ungherese di aver «preso in ostaggio» sette dipendenti della banca statale ucraina Oschadbank e di aver sequestrato i due v ... ilpost.it

Espulsioni, lingotti d'oro e petrolio russo: si intensifica lo scontro tra Ungheria e UcrainaAGI - L'espulsione dall'Ungheria dei sette cittadini ucraini arrestati ieri con l'accusa di riciclaggio segna un nuovo inasprimento dello scontro tra Budapest e Kiev sull'oleodotto Druzhba. Tensione t ... msn.com