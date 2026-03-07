L’Umbria ricorda la rivolta di Lhasa e denuncia la repressione ancora in corso in Tibet

L’Umbria ha commemorato il 10 marzo 1959, data in cui la popolazione di Lhasa insorse contro l’occupazione militare cinese, dando inizio a una rivolta che fu repressa con estrema violenza. La regione sottolinea come la repressione in Tibet sia ancora in corso, mantenendo alta l’attenzione su quanto accaduto in quella giornata.

La commemorazione del 10 marzo resta un momento simbolico per ricordare il passato, ma anche per richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione attuale del Tibet Il 10 marzo 1959 rappresenta una delle date più drammatiche della storia del Tibet. In quel giorno la popolazione di Lhasa insorse contro l'occupazione militare cinese, dando vita a una rivolta che fu repressa con estrema violenza. Secondo le stime riportate dalle organizzazioni tibetane in esilio, nella repressione che seguì furono uccisi circa 87.000 tibetani. A distanza di 67 anni da quei fatti, la situazione in Tibet continua a essere motivo di forte preoccupazione per associazioni e attivisti.