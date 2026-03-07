Lucignano ha accolto 14 studenti provenienti dagli Stati Uniti nell’ambito del gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze. L’evento si inserisce in un programma di scambio culturale che mira a rafforzare i legami tra le due realtà. La visita fa parte di un’iniziativa che coinvolge anche altre attività di scambio tra studenti europei e americani.

Arezzo, 7 marzo 2026 – . Si ripete la tre giorni di incontri, scambio culturale e amicizia tra Italia e Stati Uniti. Lucignano accoglie 14 studenti della Elon University del North Carolina, protagonisti di un’esperienza di immersione nella cultura italiana grazie al progetto promosso dall’Accademia Europea di Firenze, che da tempo porta avanti iniziative di scambio con il borgo toscano. Gli studenti americani sono ospiti per tre giorni dalle famiglie lucignanesi, vivendo da vicino la quotidianità del paese e instaurando rapporti diretti con la comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano accoglie 14 studenti americani: prosegue il gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze

Lucignano accoglie 14 studenti americani. Gemellaggio con l’Accademia Europea di FirenzeDurante la permanenza i ragazzi partecipano alla vita del territorio, contribuendo a creare uno scambio concreto tra le due culture Si ripete la tre...

Firenze accoglie gli studenti americani: il benvenuto a Palazzo Strozzi SacratiFirenze, 4 febbraio 2026 – Firenze ha dato il suo benvenuto agli studenti americani arrivati in Toscana per il semestre universitario appena iniziato.

Tutti gli aggiornamenti su Accademia Europea di.

Argomenti discussi: Lucignano accoglie 14 studenti americani: prosegue il gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze.

Lucignano accoglie 14 studenti americani. Gemellaggio con l’Accademia Europea di FirenzeDurante la permanenza i ragazzi partecipano alla vita del territorio, contribuendo a creare uno scambio concreto tra le due culture ... arezzonotizie.it

Scambio culturale con gli Usa: arrivano 24 studentiContinua a crescere il legame tra Lucignano e l’Accademia Europea di Firenze. Per tre giorni il borgo della Valdichiana ha accolto 24 studenti americani della Elon University del North Carolina, ... lanazione.it