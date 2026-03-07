Luce e gas ai lucchesi costano di più

I lucchesi hanno sostenuto costi più elevati per le utenze di luce e gas nell'ultimo anno. Un’indagine di Facile rivela quanto abbiano speso le famiglie della zona per le bollette, evidenziando un aumento rispetto al passato. I dati si concentrano sulle cifre totali pagate dai cittadini per i servizi energetici.

Quanto hanno speso i lucchesi per la bolletta del gas e della luce nell’anno precedente? Lo svela un’analisi di Facile.it che opera come sito di comparazione promozione e intermediazione per assicurazioni, prodotti finanziari, tariffe per energia gas e fibra. Secondo Facile.it, in provincia di Lucca, nel 2025, le famiglie con contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata, hanno speso mediamente 808 euro per la bolletta della luce e 1.357 euro per quella del gas. Così Lucca rappresenta la provincia toscana dove, nell’anno esaminato, la spesa in media tra luce e gas è stata superiore. Il dettaglio dei consumi. A livello provinciale per l’energia elettrica si è speso in media di più a Lucca (808 euro); seguono Siena con 783 euro e Arezzo con 765 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

