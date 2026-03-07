Il campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen si trova in testa alla classifica dopo la prima manche del gigante di Kranjska Gora. Nel frattempo, Vinatzer mostra segnali di difficoltà e si trova in posizione di svantaggio. La gara si svolge sulle piste slovene, con gli atleti che affrontano le prime discese della competizione. La seconda manche è prevista in seguito.

Il campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen guida la classifica dopo la prima manche del gigante di Kranjska Gora. La lotta per la vittoria sembra circoscritta solo a tre atleti, ma tra questi non c’è Marco Odermatt, che ha faticato in questa prima parte di gara e sarà costretto alla rimonta anche per non farsi recuperare troppi punti da Braathen nella lotta per la coppa di specialità, che è comunque ancora al momento ben salda tra le mani dello svizzero. Dunque Braathen in testa dopo una prima manche sicuramente buona, soprattutto nella seconda parte del tracciato. Il brasiliano ha un vantaggio di 14 centesimi s ull’austriaco Stefan Brennsteiner, mentre al terzo posto c’è lo svizzero Loic Meillard con un ritardo di 35 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante di Kranjska Gora. Vinatzer sempre più in crisi

Leggi anche: Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante olimpico con distacchi abissali! Vinatzer per la rimonta

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialza

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lucas Pinheiro Braathen.

Temi più discussi: Lucas Pinheiro Braathen: dal ritiro anticipato a un posto nella storia; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom sulla Podkoren!; Gli Azzurri per Kranjska Gora.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara ... oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen, un oro che fa la storia: è il primo per un 'brasiliano'. Alberto Tomba gli telefona: «Sei il migliore»C’è qualcosa di surreale, e quindi meravigliosamente olimpico, nel vedere il Brasile salire sul gradino più alto del podio ai Giochi Invernali. Il Paese del samba, delle spiagge di Copacabana, del ... ilgazzettino.it

Dall'Umbria artista sul 'podio' alle Olimpiadi invernali per un dipinto Il trionfo di Lucas Pinheiro Braathen in un'opera d'arte - facebook.com facebook

Dall'Umbria artista sul 'podio' alle Olimpiadi invernali per un dipinto. Il trionfo di Lucas Pinheiro Braathen in un'opera d'arte #ANSA x.com