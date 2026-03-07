‘Love Me Love Me’ | Prime Video annuncia il secondo capitolo

Prime Video ha annunciato ufficialmente che il film “Love Me Love Me”, diretto da Roger Kumble, avrà un secondo capitolo. La notizia è stata comunicata dagli attori coinvolti nel progetto, confermando così la produzione di un seguito al film evento dell’anno. La decisione di realizzare un nuovo capitolo segue il successo riscosso dal primo film.

La notizia è ormai ufficiale. Lo comunicano gli attori del film Love Me Love Me, diretto da Roger Kumble, che il film evento dell'anno avrà un secondo capitolo. Abbiamo seguito il successo mondiale del libro bestseller scritto da Stefania S. Love Me Love Me e adesso siamo lieti di annunciare i dettagli di questo nuovo sequel. Il romanzo della scrittrice Stefania S. che narra la storia amorosa dei tre amici Will, June e James sta per tornare in un sequel cinematografico, sempre sotto la direzione di Roger Kumble (Puzzole alla riscossa, Cruel Intensions). Prime Video lancerà prossimamente Love Me Love Me 2, il nuovo capitolo cinematografico tratto dall'omonimo romanzo fenomeno di Stefania S, che ha conquistato oltre 25 milioni di letture su Wattpad (pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer).

Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il sequel tratto dal romanzo di Stefania S

