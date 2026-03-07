Locali nel mirino delle forze dell’ordine | alla luce irregolarità e violazioni

Le forze dell’ordine hanno controllato diversi locali nella provincia di Latina, con particolare attenzione a Formia e Terracina. In queste operazioni, sono state riscontrate irregolarità e violazioni delle normative vigenti. La polizia, in collaborazione con l’Asl, l’Ispettorato del lavoro e la Guardia di finanza, ha verificato il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. Le ispezioni proseguiranno nelle prossime settimane.

I controlli a Formia e Terracina da parte della polizia con la collaborazione di Asl, Ispettorato del lavoro e gradai di finanza. Diverse le irregolarità scoperte; elevate sanzioni Restano nel mirino delle forze dell’ordine i locali nella provincia di Latina. In questi giorni l’attività della poliziana he ha operato con la collaborazione di Asl, Ispettorato del lavoro e guardia di finanza, si è concentrata soprattutto sui territori di Formia e Terracina, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente, tutelare i lavoratori e prevenire fenomeni di illegalità nei luoghi di aggregazione. Scoperte nel corso dei controlli diverse irregolarità e violazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Terracina, movida nel mirino: blitz delle forze dell’ordine, 2 localiNotte Bianca Sotto Scrutinio: Controlli a Terracina e le Irregolarità Emerse L'atmosfera vibrante della movida di Terracina è stata recentemente... Cittiglio, pomeriggio ad alta tensione in stazione: gruppo di giovanissimi nel mirino delle forze dell’ordineCittiglio (Varese), 25 gennaio 2026 – Momenti di altissima tensione, sabato pomeriggio, nella zona della stazione ferroviaria di Cittiglio, nel... Tutto quello che riguarda Locali nel mirino delle forze.... Temi più discussi: Stretta dei Carabinieri tra Alba e Guarene: locali nel mirino; Sagre, sulla qualità nessuna verifica: Prodotti locali? Non c’è certezza. Regione e Comuni nel mirino; Sindaco nel mirino: la procura aperta un’inchiesta; L'Umbria nel mirino della guerra: le aziende locali coinvolte nella filiera degli armamenti. Controlli serrati dopo Crans-Montana: a Bari nel mirino discoteche e locali troppo affollatiGià due provvedimenti in una settimana al Nova e al Coco Loco: Operiamo in supporto a prefettura e questura, questo ci permette di intervenire in modo più ... bari.repubblica.it Crans-Montana, locali nel mirino per sicurezza carente e prezzi esorbitantiIncendio al Constellation di Crans-Montana, le accuse dei feriti italiani Nella notte di Capodanno, al locale Constellation di Crans-Montana in Svizze ... assodigitale.it Studio Laudando. . Se lavori in Comune, Regione o negli enti locali, potrebbero arrivare novità importanti per il tuo lavoro. Si parla infatti di: aumenti in busta paga per i dipendenti degli enti locali possibili miglioramenti contrattuali sperimentazione della - facebook.com facebook Alberto Leonardis ha già comprato in pochi anni diversi giornali locali, venendo molto contestato per la gestione del “Tirreno” di Livorno x.com