Il "writer romantico": così fu ribattezzata dai media la persona che tre anni fa scrisse e riscrisse " Sara ti amo ", come dichiarazione d’amore in serie, sui muri di mezza città. La scritta appariva, e a volte appare ancora, nei principali quartieri di Ancona, dagli Archi al Passetto passando per il Viale della Vittoria. Ora che "Sara ti amo" è diventata una canzone, abbiamo chiesto di tracciare un identikit dell’anonimo writer al noto street artist William Vecchietti, in arte Yapwilli. Gli forniamo i link alle foto e ai servizi giornalistici girati nel 2023, che all’epoca non aveva avuto modo di vedere, perché possa esaminare la scritta ed esprimere un parere tecnico su quelle lettere maiuscole blu, da appunto sul diario, ma ripetuto all’infinito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo street artist: "Né arte, né graffiti. Messaggi invasivi"

