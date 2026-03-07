Lo strano dietrofront di chi denunciava i mali del correntismo e oggi sostiene il No

Alcuni giornalisti che in passato avevano criticato il correntismo ora si schierano a favore del No, suscitando sorpresa. Questi professionisti avevano espresso forti critiche e condiviso i richiami del presidente della Repubblica del 2022, ma successivamente hanno cambiato posizione. La loro evoluzione ha attirato l’attenzione di chi segue attentamente le dinamiche del dibattito politico e mediatico.

In questi giorni che precedono il referendum avverto quale cittadino e magistrato un certo disagio. Non già per l'esito del responso; la mia coscienza di cittadino è a posto e posso dire di aver divulgato a tutti i miei interlocutori la bontà della riforma non già sparando offensivi slogan o cercando di far prevalere la mia opinione da tecnico, quanto piuttosto esibendo letteralmente il facile testo normativo dal quale è agevole ricavare che tutti i disastri preconizzati dai detrattori non sono minimamente rinvenibili nella riforma. Il disagio è forse dettato dal fatto che illustri giornalisti e famosi colleghi che, anni prima, avevano...