Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera, si è parlato di un episodio che ha suscitato commenti divertenti. Durante lo show, Crozza ha chiesto a Tajani quale fosse la posizione dell’Italia sulla guerra in Iran, ricevendo una risposta che ha lasciato tutti sorpresi: “Eh, non lo so…”. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e ha fatto discutere sui social.

"Abbiamo sentito un botto, poi mia moglie ha acceso la tv e abbiamo appreso della guerra in Iran" ha raccontato Crozza-Tajani. "Ho chiamato Crosetto, ma non mi rispondeva".

© Ilfattoquotidiano.it - Lo "smarrimento" di Crozza-Tajani è da ridere: "La nostra posizione rispetto alla guerra in Iran? Eh, non lo so…"

