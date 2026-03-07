Lo scrittore Renzo Conti e il suo weekend da clochard | Vi racconto la vita ai margini

Lo scrittore Renzo Conti ha raccontato il suo weekend trascorso come clochard, condividendo le esperienze vissute ai margini della società. Nel suo racconto, descrive gli sguardi e le reazioni delle persone incontrate, evidenziando come spesso siano carichi di giudizio e distanza, più che di violenza. Il suo racconto intende offrire uno spaccato di quella realtà spesso ignorata.

Ha trascorso un fine settimana accanto a un senzatetto e ai suoi animali, misurando sulla propria pelle il peso degli sguardi e del giudizio. Un’esperienza tra vergogna e solitudine nel silenzio della notte. Dal tema delle droghe a quel primo euro nella ciotola, fino alla denuncia delle rimozioni in nome del "decoro urbano" Ci sono sguardi che fanno più male del freddo. Non perché violenti, ma perché pieni di giudizio, distanza, superiorità. La strada è fatta anche di questo: di persone che camminano dritte, ben vestite, con una meta precisa, e di altre sedute per terra, in attesa di un sorriso, un conforto, un pasto caldo. E in questo scarto si insidia la vergogna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

