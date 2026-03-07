ll racconto dell’oceano come infrastruttura del potere

L’impero portoghese è stato un vasto sistema di colonie e rotte commerciali che si estendeva in Africa, Asia e America. Erika Fatland, antropologa e scrittrice norvegese, si chiede quale sia stata la sua sorte e come si sia dissolto nel tempo. Il suo racconto analizza il ruolo dell’oceano come infrastruttura di potere e di controllo coloniale. Ora, gran parte di quelle terre sono indipendenti e il patrimonio coloniale si è trasformato nel corso degli anni.

Scaffale «La via del mare. Sulle rotte dell'impero perduto del Portogallo» di Erika Fatland (Marsilio) Scaffale «La via del mare. Sulle rotte dell'impero perduto del Portogallo» di Erika Fatland (Marsilio) Che fine ha fatto l'impero portoghese?, si chiede Erika Fatland, antropologa e scrittrice norvegese. «L'impero si è disgregato, come sempre accade agli imperi. L'odierno Portogallo è tornato quasi esattamente ai confini del 1297. Che cosa rimane di quegli audaci viaggi di scoperta? Qualche pietrosa isoletta vulcanica nell'Atlantico, più il minuscolo arcipelago di Madeira». Con Le vie del mare (Marsilio, pp. 720, euro 26, traduzione di...