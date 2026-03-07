Liza Minnelli ai GLAAD Awards | Felice di essere qui con voi mi rendete orgogliosa

Liza Minnelli è salita sul palco dei GLAAD Awards a Los Angeles, sorprendendo il pubblico presente. Durante l'evento, ha dichiarato di essere felice di essere lì con i partecipanti e ha affermato che si sente orgogliosa grazie alla loro presenza. La cantante e attrice ha ricevuto il primo “Liza Minnelli Storyteller Award” in occasione dell'uscita della sua autobiografia intitolata “Kids, Wait Till You Hear This!”.

Liza Minnelli è apparsa a sorpresa sul palco dei GLAAD Awards a Los Angeles. La celebre attrice e cantante ha ricevuto il primo “Liza Minnelli Storyteller Award” in onore della sua prossima autobiografia “Kids, Wait Till You Hear This!”. “Sono così felice di essere qui con voi, con tutti voi. Mi rendete così orgogliosa, perché siete forti e difendete ciò in cui credete”, ha affermato l’icona del teatro e del cinema oggi 79enne e prossima a compiere 80 anni il 12 marzo 2026. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Liza Minnelli makes surprise appearance at GLAAD Awards in chair she claims Oscars refused to let her useThe Cabaret actress previously claimed that the Academy Awards forced her to use a wheelchair after she'd planned to sit in a director's chair at the 2022 Oscars. msn.com

Liza Minnelli makes emotional surprise appearance at GLAAD Media AwardsLiza Minnelli stuns GLAAD crowd, honoring legacy and deep LGBTQ connection ... msn.com

Heated Rivalry e Stranger Things trionfano ai GLAAD Media Awards 2026. A sorpresa l’apparizione di Liza Minnelli a pochi giorni dagli 80. Tutti i vincitori: x.com

