Livia Ottolenghi riceve il premio Melli per l’impegno nell’equita' delle cure odontoiatriche

E' stato conferito ieri a Livia Ottolenghi il premio Melli nel corso dell’inaugurazione del XXX congresso scientifico COI-AIOG, ospitato a Villa Magnisi (6-7 marzo 2026), sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo. Il riconoscimento è stato attribuito per il costante impegno nella promozione dell’equità di accesso alle cure odontoiatriche e nello sviluppo di modelli formativi universitari innovativi orientati alla sostenibilità e alla prevenzione. Docente ordinario di Odontoiatria all’Università La Sapienza di Roma, Ottolenghi è presidente della Conferenza permanente dei presidenti dei Corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e, dal 15 febbraio 2026, guida anche l’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei. La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di ... msn.com

Livia Ottolenghi, docente di #Odontoiatria alla Sapienza, analizza le disuguaglianze nell’accesso alle #cure odontoiatriche e il ruolo di #prevenzione e formazione GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook

Grande soddisfazione per l’approvazione della legge contro l’antisemitismo che dopo il voto abbiamo commentato al Senato insieme al Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi. x.com