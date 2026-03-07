LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | ripresa la fuga inizia il Monte Sante Marie

Alle 10.15 inizia la copertura in diretta della gara femminile delle Strade Bianche 2026. La corsa è entrata nella fase di fuga ripresa, e si sta affrontando la salita del Monte Sante Marie. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano la ripresa di alcuni attaccanti e l’ingresso nella salita chiave della corsa. La competizione prosegue con i ciclisti impegnati nelle fasi decisive.

14.42 Ora c'è Christen davanti a tutti. Pogacar sembra pronto a scattare. 14.40 Vermeersch sta imprimendo un ritmo forsennato. Dietro di lui Pogacar. Più indietro Pidcock a causa di un problema meccanico. 14.37 Ritmo ora molto alto nel gruppo. Il prossimo tratto di sterrato potrebbe smuovere qualcosa. 14.35 Problema meccanico per Jorgenson. Circa 4 chilometri al settore di Monte Sante Marie. 14.30 In testa al gruppo c'è tutta la UAE Team Emirates XRG. La fuga ha perso tantissimo in questo tratto. 14.27 L'anno scorso uno dei primi ad attaccare a circa 90 chilometri dal traguardo fu Tom Pidcock. Vedremo quale sarà oggi la condotta di gara del britannico.