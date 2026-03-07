LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | Pogacar controlla agevolmente la corsa Sarà bagarre per il podio

Durante la corsa delle Strade Bianche 2026, Pogacar ha mantenuto un controllo stabile della situazione, lasciando intuire una certa superiorità nel corso della gara. Nel frattempo, Jan Christen si trova in una fase di lotta per non perdere il contatto con il gruppo degli inseguitori. La competizione si preannuncia aperta, con molti atleti pronti a contendersi il podio nelle prossime fasi.

16:10 Jan Christen sta lottando per non perdere contatto dal gruppo inseguitori. 16:08 Dal 2020 Pogacar ha sempre vinto la prima corsa dell’anno ha cui partecipato. 16:06 Il fenomeno sloveno riguadagna terreno. Il suo vantaggio sugli immediati inseguitori è ora di 1’40”. 16:01 In quattordici occasioni su diciannove chi ha vinto la corsa è arrivato al traguardo da solo. 15:58 Pogacar, all’ultimo rilevamento, può contare su 1’18” di margine sui più immediati inseguitori. 15:56 Al gruppetto degli inseguitori si aggiungono anche Romain Gregoire e Gianni Veermersch. 15:53 Ben Healy mette al lavoro il compagno di squadra Valgren per non lasciare spazio ai cinque che lo precedono. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar incrementa il suo vantaggio15:21 Nel secondo gruppo inseguitore ci sono: Jan Christen, Pello Bilbao, Paul Lapeira, Michael Valgren, Quinn Simmons, Clement Braz Alfonso, Wout...

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar al debutto stagionale, c’è PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, la partenza...

Strade Bianche 25 Tadej Pogacar #stradebianche #tadejpogacar #cycling #shorts #cyclist #bikerace

