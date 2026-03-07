LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | fuga di nove in testa gruppo in rimonta a 50?

Alle strade bianche del 2026, nove corridori sono in testa alla gara, mentre il gruppo principale sta cercando di rientrare a circa 50 chilometri dall’arrivo. La corsa femminile è in corso e la diretta viene aggiornata dalle 10.15 alle 13, con gli spettatori che seguono attentamente la fase di rimonta del gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 13.51 80 km fatti, media dei 42 kmh. 13.48 Vantaggio della fuga che si è assestato sui 50?, il gruppo ora appare più tranquillo. 13.45 Per i corridori ora una ripida discesa (con punte del -14%), per poi una risalita con pendenze altrettanto arcigne, sempre su fondo sterrato. 13.42 E’ terminato il tratto di Luccignano d’Asso, inizia ora quello di Pieve a Salti di 8 km e con quattro stelle di difficoltà. 13.39 Dopo un tratto di ascesa i corridori stanno affrontando una parte in discesa abbastanza ripida. 13.36 Il record di vittoria attaccando da più lontano è di Tadej Pogacar, con gli 80 km in solitaria nel 2024, anno in cui lo sloveno ha siglato anche il record per maggior distacco sul secondo, Toms Skujins, che arrivò a 2’44”. 🔗 Leggi su Oasport.it

