LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | Lollobrigida risale nei 3000 ed è sesta nella generale

Durante i Mondiali allround di speed skating del 2026, si è conclusa la sessione con un cambio di ghiaccio che ha causato una pausa di circa sette minuti. Lollobrigida ha migliorato il suo piazzamento nei 3000 metri, salendo alla sesta posizione nella classifica generale. La gara riprenderà tra pochi minuti con i 5000 metri maschili.

15:40 Classica pausa per il rifacimento ghiaccio. Si ripartirà tra 7 minuti con i 5000 metri maschili. 15:38 Gran recupero di Francesca Lollobrigida, che dal quattordicesimo posto dei 500 metri risale in sesta posizione. Complicata la caccia al podio con Takagi che sfrutter domani i 1000 metri, WIklund che sembra in forma smagliante e le olandesi come sempre d'assalto. 1-Wiklund (NOR) 78.311 2-Takagi (JPN) s.t. 3-Groenewoud (NED) +1.73 4-Beune (NED) +1.94 5-Rijpma-De Jong (NED) +2.45 15:32 Non ce la fa Groenewoud, che chiude in seconda posizione a 56 centesimi da Wiklund. E' terza invece Beune, a 3 secondi e 26 centesimi dalla norvegese. Scivola al quarto posto dunque Francesca Lollobrigida.