LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | semifinali maschili in corso

In corso le semifinali maschili dello sprint di sci di fondo a Lahti 2026. Tra i partecipanti ci sono Jules Chappaz della Francia, Filip Skari della Norvegia e Even Northug della Norvegia. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui tempi e le posizioni. La competizione continua con i corridori che cercano di qualificarsi per la finale.

12:48 Niente, squalificato Hellweger e retrocesso in ultima posizione nel precedente quarto di finale, sarà Northug a fare quindi la semifinale. 12:46 Klaebo e Riebli in finale. Lucky loser provvisori Heggen e Moser. Johannes Hoesflot Klaebo — NORGus Schumacher — USALars Heggen — NORJanik Riebli — SUIBenjamin Moser — AUTDavide Graz — ITA 12:34 Avanti proprio Svahn e Sundling. Skistad e Rydzek lucky loser provvisorie, con credenziali. 12:33 Ce l’ha durissima la veneta, che deve fronteggiare ben 3 ori olimpici individuali sprint: i due di Jonna Sundling e uno di Linn Svahn! Linn Svahn — SWEKristine Stavaas Skistad — NORMoa Ilar — SWEJonna... 🔗 Leggi su Oasport.it

