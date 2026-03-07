Alle qualificazioni dello sprint di sci di fondo a Lahti 2026, l’Italia schiera quattro atlete donne: Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. La competizione è in corso e i risultati delle qualificazioni vengono aggiornati in tempo reale attraverso la diretta. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi della gara cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:50 Oggi presenti per la squadra italiana tra le donne Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Uomini presenti con Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Martino Carollo. 08:45 La stagione dell’Italia dello sci di fondo è positiva. La sufficienza è stata ampiamente strappata con le due medaglie olimpiche a squadre in campo maschile, con i piazzamenti a ridosso delle prime 5 di Maria Gismondi e di Caterina Ganz (quest’ultima 8^ nella sprint olimpica) e con le tante belle prove che i giovani hanno saputo mettere in campo. Tuttavia, l’ultima sprint a skating di Coppa è stata bucata in pieno dalla squadra con 0 italiane qualificate e 0 italiani in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni! Italia per il riscatto

