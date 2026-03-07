LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | fuori ai quarti le italiane ma c’è una lucky loser azzurra

Alle ore 11:50, durante la gara di sprint a Lahti 2026, le atlete italiane sono state eliminate ai quarti di finale, ma una di loro è passata ai ripescaggi come lucky loser. La competizione si svolge in diretta, con un ritmo di corsa che non appare molto sostenuto. Gli aggiornamenti continuano a seguire l’andamento delle qualificazioni e delle eliminazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:50 Ritmo che non sembra alle stelle neanche in questo 4° quarto, ha pescato un bel jolly in quella prima batteria Iris! 11:49 Al via il penultimo quarto di finale donne: Gina Del Rio — AND Mathilde Myhrvold — NOR Maja Dahlqvist — SWE Jasmin Kahara — FIN Patricija Eiduka — LAT Rosie Brennan — USA 11:46 Passano Moa Ilar e Julie Myhre. Clamoroso, fuori Faehndrich! Ripescate che rimangono De Martin e Drivenes! 11:44 Ora il terzo quarto di finale: Liliane Gagnon — CAN Julie Myhre — NOR Nadine Faehndrich — SUI Moa Ilar — SWE Alina Meier — SUI Amanda Saari — FIN 11:43 A meno che Iris non venga ripescata, si infrangono nei quarti di finale le velleità delle italiane oggi, ricordiamo che saranno 4 gli uomini azzurri al via.