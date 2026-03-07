LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | colpo di scena tra gli uomini un’azzurra in semifinale!

Durante lo sprint di Lahti 2026, nella gara di sci di fondo, tra gli uomini si è verificato un colpo di scena con alcuni atleti che sono riusciti a passare alle semifinali. Heggen e Riebli hanno raggiunto la finale, mentre Pellegrino, grazie al miglior piazzamento tra i eliminati, si è qualificato come lucky loser in terza posizione. La gara prosegue con aggiornamenti in diretta.

12:13 Non abbiamo detto che insieme a Pellegrino c'è Skar nel ruolo di secondo lucky loser provvisorio. 12:10 Passano Heggen e Riebli, Pellegrino primo lucky loser in terza posizione. Lo si sapeva, era complicata. 12:08 Un rivale in meno per il podio per il poliziotto, che però ha una batteria molto impegnativa con l'esuberante Ogden e il norvegese Heggen! C'è anche Skar, nobile decaduto insieme a Riebli. Difficilissima! Federico Pellegrino — ITALars Heggen — NORJanik Riebli — SUIBen Ogden — USASindre Bjoernestad Skar — NORLauri Vuorinen — FIN 12:06 Klabo e poi ancora Moser! L'austriaco ancora in semifinale dopo Falun. Clamoroso, Chanavat... LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: sono 7 gli azzurri che accedono ai quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:57 Nessun colpo di scena, al netto della penalizzazione di Emil Liekari (FIN) che era qualificato. Alle 11:30 ... Sci di fondo oggi in tv: orari sprint tl Lahti 2026, programma, streamingTerzultima settimana di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo sci di fondo nella stagione 2025-2026, che già molto ha vissuto in termini di risultati in ... Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali.