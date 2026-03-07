LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | clamoroso colpo di scena nella qualificazione femminile 3 italiane dentro!

Alle 09:18 si è conclusa la qualificazione femminile dello sprint di Lahti 2026, con tre atlete italiane che sono riuscite a passare alla fase successiva. La classifica vede Jonna Sundling al primo posto con il tempo di 3’02”90, mentre la competizione maschile partirà alle 09:30. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:22 Alle 09.30:15 parte la qualificazione maschile. 09:18 CLASSIFICA QUALIFICAZIONE FEMMINILE: Jonna SUNDLING (SWE) 3’02?90. Linn Svahn (SWE) +2?34. Johanna Haegstroem (SWE) +4?25. 15. Iris De Martin Pinter (ITA) 18. Nicole Monsorno (ITA) 28. Caterina Ganz (ITA) 32. Federica Cassol (ITA) *Eliminata 09:15 Settimo tempo addirittura per Gagnon (CAN) e allora Federica Cassol deve abdicare. 09:15 Al momento 4 azzurre qualificate, ma dobbiamo attendere fino all’ultima atleta in gara. Cassol 30^! 09:14 E quindi, Joenssu al momento 31^, Cassol è ancora 29^. Vediamo se si salva. Ne mancano però ancora 25. No, niente, non ce la faranno! Eliminata Jasmi Joenssu! Pazzesco! Nella sua Lahti: che cotta! 09:13 Eh ma è difficilissimo che Cassol possa qualificarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

