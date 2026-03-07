Inizia la seconda manche del gigante di Kranjska Gora 2026, con gli atleti impegnati alle 12.30. La gara vede protagonisti Vinatzer e Della Vite che cercano di recuperare posizioni. Nel frattempo, alle 10, si svolge la discesa femminile in Val di Fassa, con aggiornamenti disponibili in diretta. La competizione di sci alpino si svolge senza interruzioni e in tempo reale.

12.09: Dopo la prima manche è Lucas Pinheiro Braathen a guidare la classifica grazie a una prova solida, costruita soprattutto nella parte conclusiva del tracciato dove il brasiliano è riuscito a fare la differenza. Il leader provvisorio precede di 14 centesimi l’austriaco Stefan Brennsteiner, mentre al terzo posto si trova lo svizzero Loïc Meillard, staccato di 35 centesimi dalla vetta. 12.06: La lotta per la vittoria sembra circoscritta solo a tre atleti, ma tra questi non c’è Marco Odermatt, che ha faticato in questa prima parte di gara e sarà costretto alla rimonta anche per non farsi recuperare troppi punti da Braathen nella lotta per la coppa di specialità, che è comunque ancora al momento ben salda tra le mani dello svizzero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer e Della Vite per la rimonta. Seconda manche alle 12.30

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: 5 azzurre qualificate, fuori Trocker. Alle 13.00 la seconda manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: le azzurre possono sfruttare la pista liscia, seconda manche alle 13.00

Tutti gli aggiornamenti su Gigante Kranjska Gora.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 9.30 la prima manche, la startlist; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma; Gigante maschile Kranjska Gora 2026, start list e programmazione tv e streaming.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara ... oasport.it

Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: super classica (CdM sci, oggi 7 marzo 2026)Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai, oggi sabato 7 marzo 2026: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net

BRAATHEN IN FIDUCIA, AL COMANDO DEL GIGANTE Lucas Braathen firma una prova straordinaria e conquista il gigante di Kranjska Gora, lasciando tutti dietro con una sciata spettacolare: Odermatt quinto per il momento #AlpineSkiing #Braathen # x.com

A TUTTO SCI ALPINO Mattinata elettrizzante con un doppio appuntamento di Coppa del Mondo! Pirovano per il bis, Goggia per il riscatto: la seconda discesa libera in Val di Fassa è alle 10.45! Gli azzurri sono a Kranjska Gora per lo slalom gigante: pri - facebook.com facebook