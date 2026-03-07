LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie

Nella gara di gigante a Kranjska Gora del 2026, l'atleta Pinheiro Braathen ha concluso la prova con il miglior tempo, conquistando la vittoria. Vinatzer e Della Vite si sono classificati rispettivamente in posizioni più basse rispetto ai primi. La competizione si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 10.

13.30: Questa la classifica molto interessante della Coppa del Mondo di specialità che si deciderà alle finali in Norvegia: 13.28: Questa la classifica finale dello slalom gigante di Kranjska Gora: 1 Lucas Pinheiro Braathen Brasile 2:11.952 Loic Meillard Svizzera +0.543 Stefan Brennsteiner Austria +0.804 Atle Lie McGrath Norvegia +1.125 Marco Odermatt Svizzera +1.336 Leo Anguenot Francia +1.497 Henrik Kristoffersen Norvegia +1.728 Anton Grammel Germania +1.919 Raphael Haaser Austria +1.9810 Marco Schwarz Austria +2.0311 Zan Kranjec Slovenia +2.2112 Timon Haugan Norvegia +2.2613 Jonas Stockinger Germania +2.3014 Luca Aerni Svizzera +2.4115 Thomas Tumler Svizzera +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: niente super rimonta per Vinatzer e Della Vite. Pinheiro Braathen per la conferma Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialza Aggiornamenti e notizie su Gigante Kranjska Gora. Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 9.30 la prima manche, la startlist; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Nebbia a Garmisch: cancellato il SuperG maschile; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: niente super rimonta per Vinatzer e Della Vite. Pinheiro Braathen per la confermaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, canali diversi, streamingSarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa ... oasport.it BRAATHEN IN FIDUCIA, AL COMANDO DEL GIGANTE Lucas Braathen firma una prova straordinaria e conquista il gigante di Kranjska Gora, lasciando tutti dietro con una sciata spettacolare: Odermatt quinto per il momento #AlpineSkiing #Braathen # x.com A TUTTO SCI ALPINO Mattinata elettrizzante con un doppio appuntamento di Coppa del Mondo! Pirovano per il bis, Goggia per il riscatto: la seconda discesa libera in Val di Fassa è alle 10.45! Gli azzurri sono a Kranjska Gora per lo slalom gigante: pri - facebook.com facebook