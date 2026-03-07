LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie

Nella gara di gigante a Kranjska Gora del 2026, l'atleta Pinheiro Braathen ha concluso la prova con il miglior tempo, conquistando la vittoria. Vinatzer e Della Vite si sono classificati rispettivamente in posizioni più basse rispetto ai primi. La competizione si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili online a partire dalle 10.

13.30: Questa la classifica molto interessante della Coppa del Mondo di specialità che si deciderà alle finali in Norvegia: 13.28: Questa la classifica finale dello slalom gigante di Kranjska Gora: 1 Lucas Pinheiro Braathen Brasile 2:11.952 Loic Meillard Svizzera +0.543 Stefan Brennsteiner Austria +0.804 Atle Lie McGrath Norvegia +1.125 Marco Odermatt Svizzera +1.336 Leo Anguenot Francia +1.497 Henrik Kristoffersen Norvegia +1.728 Anton Grammel Germania +1.919 Raphael Haaser Austria +1.9810 Marco Schwarz Austria +2.0311 Zan Kranjec Slovenia +2.2112 Timon Haugan Norvegia +2.2613 Jonas Stockinger Germania +2.3014 Luca Aerni Svizzera +2.4115 Thomas Tumler Svizzera +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

