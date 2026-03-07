LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | niente super rimonta per Vinatzer e Della Vite Pinheiro Braathen per la conferma

Nella cronaca dello sci alpino, la gara di gigante a Kranjska Gora del 2026 si è conclusa senza grandi sorprese per Vinatzer e Della Vite, che non sono riusciti a completare una rimonta significativa. Pinheiro Braathen ha confermato la sua posizione, mentre la discesa femminile in Val di Fassa si è svolta dalle 10, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

12.52: Perde progressivamente anche il francese Pinturault che chiude a 55 centesimi da Haaser ed è terzo 12.51. perde tanto nella seconda parte di gara il tedesco Gratz che riesce ad essere competitivo solo nella parte finale ed è terzo a 57 centesimi dalla testa davanti a Vinatzer. Ora Pinturault 12.49. Va al comando l’austriaco Haaser con un vantaggio importante di 32 centesimi. La pista sta tenendo molto bene 12.47: Perde tutto nella seconda parte l’azzurro Della Vite che accumula un ritardo di 46 centesimi ed è quarto alle spalle di Vinatzer 12.46. Riesce a inserirsi al primo posto con 25 centesimi di vantaggio il tedesco Stockinger. Ora Della Vite 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: niente super rimonta per Vinatzer e Della Vite. Pinheiro Braathen per la conferma Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialza Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano Altri aggiornamenti su Gigante Kranjska Gora. Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 9.30 la prima manche, la startlist; Sci alpino oggi seconda discesa libera femminile in Val di Fassa e gigante maschile Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa in Val di Fassa e il gigante di Kranjska Gora: orari e programma; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa. LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen si conferma, Odermatt lontano. Vinatzer non si rialzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara ... oasport.it Diretta gigante Kranjska Gora/ Streaming video Rai: super classica (CdM sci, oggi 7 marzo 2026)Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai, oggi sabato 7 marzo 2026: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net BRAATHEN IN FIDUCIA, AL COMANDO DEL GIGANTE Lucas Braathen firma una prova straordinaria e conquista il gigante di Kranjska Gora, lasciando tutti dietro con una sciata spettacolare: Odermatt quinto per il momento #AlpineSkiing #Braathen # x.com A TUTTO SCI ALPINO Mattinata elettrizzante con un doppio appuntamento di Coppa del Mondo! Pirovano per il bis, Goggia per il riscatto: la seconda discesa libera in Val di Fassa è alle 10.45! Gli azzurri sono a Kranjska Gora per lo slalom gigante: pri - facebook.com facebook