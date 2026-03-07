LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | si comincia pettorali bassi per Curtoni e Goggia

Alle 9 si svolge il gigante maschile a Kranjska Gora, con i pettorali di partenza che sono stati annunciati. Nella discesa in Val di Fassa del 2026, sono stati assegnati pettorali bassi a due atlete. La manifestazione è in corso e la diretta è aggiornata in tempo reale. I partecipanti si preparano per le prime run, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 10.52 Stuhec recupera, ma perde 0.11 sul piano finale. La slovena è seconda a soli 13 centesimi da Ledecka. E' il momento di Elena Curtoni. 10.51 Al primo parziale Stuhec accusa subito 3 decimi, al secondo 26 centesimi. 10.50 Blanc seconda a 0.67 da Ledecka. Ora può far bene la veterana slovena Ilka Stuhec. 10.49 Subito 3 decimi di ritardo per l'elvetica, che diminuiscono a 27 centesimi al secondo rilevamento. 10.48 Puchner chiude a ben 1.11. E' il turno della svizzera Malorie Blanc, che su questa pista non sembra a suo agio. 10.46 1'21"86 per Ledecka. Ieri Pirovano ha vinto con 1'21"40.