Nella discesa di sci alpino in programma nella Val di Fassa, Pirovano punta a ottenere un secondo risultato di rilievo, mentre Goggia cerca di recuperare dopo le ultime gare. La gara si svolge con i pettorali di partenza già assegnati e la diretta è disponibile per gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge a Kranjska Gora, con inizio prevista alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda discesa femminile in Val di Fassa. Si comincia alle 10.45. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda ed ultima discesa libera femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 54 atlete da 14 Paesi. In casa Italia saranno nove le azzurre al via della gara odierna sulle 54 partenti: Elena Curtoni scatterà col 5, Sofia Goggia col 7, Nicol Delago col 13, Laura Pirovano col 15, Roberta Melesi col 25, Nadia Delago col 26, Sara Thaler col 36, Ilaria Ghisalberti col 47 ed Asja Zenere col 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Pirovano sogna il bis, Goggia per il riscatto

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia in bagarre per la coppa, Pirovano sfata il tabù?Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del...

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e PirovanoBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa,...

Tutto quello che riguarda LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa....

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!; La prima vittoria di Pirovano è nella discesa di casa: rivivi il LIVE!; Sci, discesa libera femminile in Val di Fassa: a che ora e dove vederla in diretta; Laura Pirovano trionfa in discesa in Val di Fassa.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Val di Fassa e gigante Kranjska Gora, canali diversi, streamingSarà un sabato dalle grandi emozioni e per tutti i gusti quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda discesa ... oasport.it

Diretta discesa Val di Fassa/ Streaming video Rai 2: nuovo giorno, nuova gara (CdM sci, oggi 7 marzo 2026)Diretta discesa Val di Fassa streaming video Rai 2: sulla VolatA è ancora questa specialità ad essere protagonista oggi, sabato 7 marzo. ilsussidiario.net

Laura Pirovano vince la discesa in Val di Fassa e conquista la prima vittoria in carriera e in Coppa del Mondo. Dopo 29 piazzamenti in top10 Laura trova il successo per un solo centesimo su Emma Aicher, che la proietta al terzo posto - facebook.com facebook

Finalmente Laura Pirovano: vince la discesa in Val di Fassa, primo trionfo in carriera x.com