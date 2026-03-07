Oggi si svolge la discesa libera maschile dei mondiali juniores di sci alpino 2026 a Narvik, in Norvegia. Broglio è al comando tra gli azzurri, mentre numerosi atleti di diverse nazioni si preparano a scendere lungo il tracciato. La gara è seguita in diretta da OA Sport, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e le performance dei giovani sciatore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera maschile dei mondiali juniores di sci alpino 2026! Questa edizione della massima competizione giovanile si tiene a Narvik, in Norvegia. La discesa libera sarà la prima gara di questa edizione dei mondiali giovanili che andranno in scena da oggi fino a domenica 15 marzo. Un’edizione che sembra quasi essere un antipasto ai mondiali seniores che si terranno in questa località nel 2029. Una pista dunque molto esigente quella in cui si confronteranno i giovanissimi atleti selezionati da Paolo Deflorian. Forse le aspettative maggiori sono riposte sulla squadra femminile, in particolar modo sulle discipline tecniche dove gareggeranno Giorgia Collomb e Anna Trocke r. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Broglio guida il plotone azzurro

