Inizia la discesa libera femminile dei Mondiali juniores 2026 di sci alpino. La gara si svolge oggi con i migliori talenti under 20 pronti a sfidarsi sulla pista di gara. La diretta ascolta le prestazioni delle atlete, con un focus particolare su un’atleta che si sta avvicinando al podio. Gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale attraverso questa cronaca.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile dei mondiali juniores 2026 di sci alpino. Questa sarà la prima competizione dei mondiali giovanii che quest’anno si tengono a Narvik, in Norvegia. Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno mettersi in mostra nel prossimo quadriennio verso le Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. C’è grande attesa dunque per una competizione che spesso rappresenta il primo vero banco di prova per molti sciatori e sciatrici, ma che misura anche le ambizioni future dei diversi movimenti nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Righi alla caccia del podio

LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska a caccia di Revol, Pellizotti per il podio11:57 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara juniores femminile dei Mondiali di ciclocross 2026.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Odermatt si candida alla vittoria, Franzoni e Paris fuori dal podio

Contenuti e approfondimenti su Sci alpino.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^; La prima vittoria di Pirovano è nella discesa di casa: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte.

LIVE Sci, discesa in Val di Fassa: prima vittoria per Laura Pirovano! Male Goggia: Come una giraffa sui pattiniNon una buona gara - ha detto Sofia Goggia a fine gara -. Non ho avuto sensazioni buone né ieri in prova né oggi. Mi sentivo una giraffa sui pattini oggi. Devo però fare i complimenti a Laura Pirovan ... gazzetta.it

LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PIROVANO COME BRIGNONE E CUCHE? IL PENSIERO DI PAOLO DE CHIESA 13.04 Grazie per averci seguito, amici di OA ... oasport.it

Dallo sci alpino al biathlon con bersagli “sonori”, fino all’hockey su slittino: le Paralimpiadi hanno regole e tecnologie pensate per rendere le competizioni davvero equilibrate. E tutto nasce da un’idea del 1948 che ha cambiato lo sport. https://bit.ly/giochi - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Passo San Pellegrino (TN) - Laura Pirovano trionfa nella discesa libera precedendo, per un solo centesimo di secondo, la tedesca Emma Aicher! Per la nostra portacolori si tratta del primo podio della carriera in CdM! #Noico x.com