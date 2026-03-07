LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 3-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla 42? Gorica 53? De Chiara | NAPOLI DI NUOVO IN VANTAGGIO CON UN SUPER GOL DI CAPITAN DE CHIARA

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, terminata con il punteggio di 3-2, sono stati segnati sette gol complessivi. I marcatori sono stati Torre, Kulla (due volte), Gorica e De Chiara, con quest'ultimo che ha siglato il gol decisivo al 53º minuto. La partita si è conclusa con il Napoli in vantaggio grazie a un potente tiro di De Chiara al limite dell’area.

53? – NUOVO VANTAGGIO NAPOLI: Raggioli serve al limite d'area di rigore capitan De Chiara, che con un gran destro riporta gli azzurrini avanti: 3-2. 45? – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Sassuolo: Barani entra al posto di Costabile. 46? – Termina il primo tempo. 45? – Concesso un minuto di recupero. 44? – Secondo giallo tra le fila del Sassuolo: ammonito Tomsa per fallo imprudente su Raggioli. 42? – PAREGGIO NAPOLI: Torre crossa in area, la palla arriva a Gorica, che s'inventa un gol spettacolare, con una rovesciata imprendibile per il portiere neroverde. 40? – Napoli ancora vicinissimo al pari: capitan De Chiara appoggia di testa per Gorica, che a botte sicura tenta la via del gol; miracoloso l'intervento del difensore 30? – Primo giallo anche per il Napoli; ammonito Smeraldi.