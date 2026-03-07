LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla 42? Gorica | termina in pari il primo tempo

Il primo tempo di Napoli-Sassuolo si è concluso con un pareggio 2-2, dopo le reti di Torre al settimo minuto e di Kulla al quattordicesimo e al ventisettesimo, mentre Gorica ha segnato al quarantaduesimo. Al minuto 44, il secondo giallo è stato mostrato a Tomsa del Sassuolo per un fallo imprudente su Raggioli. Il tempo di recupero concesso è stato di un minuto.

44' – Secondo giallo tra le fila del Sassuolo: ammonito Tomsa per fallo imprudente su Raggioli. 42' – PAREGGIO NAPOLI: Torre crossa in area, la palla arriva a Gorica, che s’inventa un gol spettacolare, con una rovesciata imprendibile per il portiere neroverde. 40' – Napoli ancora vicinissimo al pari: capitan De Chiara appoggia di testa per Gorica, che a botte sicura tenta la via del gol; miracoloso l’intervento del difensore 29' – Pericolosissimo il Napoli: Caucci trova di tacco Olivieri libero in area; il destro del 97 esce di poco alla sinistra del portiere ospite. 27' – RADDOPPIO SASSUOLO: errore di lettura difensiva degli azzurrini, che lasciano Frangella libero di servire Kulla in area di rigore; il 14 neroverde è bravo a battere Spinelli: 1-2. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica): termina in pari il primo tempo Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla): il Sassuolo completa la rimonta ancora con Kulla LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-1 (7? Torre, 14? Kulla): il Sassuolo trova il pari dopo appena 7 minuti dal gol vantaggio di Torre20' – La prima ammonizione del match è per il Sassuolo: ammonito Benvenuti per fallo imprudente. Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE PRIMAVERA Napoli Sassuolo 2 2 7.... Temi più discussi: LIVE Napoli-Sassuolo Primavera: big match al Piccolo; Primavera 1, Napoli-Sassuolo: cronaca live, formazioni e risultato; Napoli Sassuolo Primavera dove vederla in tv e streaming, Sportitalia e orario; Primavera 1, Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni. Primavera, oggi alle 11 c'è Napoli-Sassuolo: in convocati di RoccoIl Napoli Primavera affronta quest'oggi il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. Di Seguito i convocati ... tuttonapoli.net Diretta Napoli Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: partenopei di nuovo nei playout (7 marzo 2026)Le informazioni sulla diretta Napoli Sassuolo, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Il Napoli Primavera affronta domani il Sassuolo per la 29esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11. I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAMELIO; CAUCCI; CIMMA - facebook.com facebook