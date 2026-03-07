LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla 42? Gorica | inizia il secondo tempo

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, il punteggio è di 2-2 e si gioca la ripresa. Il primo tempo si è concluso con Gol di Torre al settimo minuto, seguito da due reti di Kulla al quattordicesimo e al ventisettesimo, e un gol di Gorica al quarantaduesimo. All’inizio del secondo tempo, il Sassuolo effettua un cambio, inserendo Barani al posto di Costabile.

45' – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Sassuolo: Barani entra al posto di Costabile. 44' – Secondo giallo tra le fila del Sassuolo: ammonito Tomsa per fallo imprudente su Raggioli. 42' – PAREGGIO NAPOLI: Torre crossa in area, la palla arriva a Gorica, che s'inventa un gol spettacolare, con una rovesciata imprendibile per il portiere neroverde. 40' – Napoli ancora vicinissimo al pari: capitan De Chiara appoggia di testa per Gorica, che a botte sicura tenta la via del gol; miracoloso l'intervento del difensore 29' – Pericolosissimo il Napoli: Caucci trova di tacco Olivieri libero in area; il destro del 97 esce di poco alla sinistra del portiere ospite.