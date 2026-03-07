LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla | il Sassuolo completa la rimonta ancora con Kulla

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, il Sassuolo ha ribaltato il risultato e si è portato avanti grazie ai gol di Torre al 7° minuto e di Kulla al 14° e al 27°. Il Napoli ha subito il primo cartellino giallo al 30° minuto, quando Smeraldi è stato ammonito. Poco prima, al 29°, Caucci ha messo in area Olivieri, che ha calciato di destro, ma il tiro è uscito di poco a sinistra del portiere ospite.

30? – Primo giallo anche per il Napoli; ammonito Smeraldi. 29? – Pericolosissimo il Napoli: Caucci trova di tacco Olivieri libero in area; il destro del 97 esce di poco alla sinistra del portiere ospite. 27? – RADDOPPIO SASSUOLO: errore di lettura difensiva degli azzurrini, che lasciano Frangella libero di servire Kulla in area di rigore; il 14 neroverde è bravo a battere Spinelli: 1-2. 20? – La prima ammonizione del match è per il Sassuolo: ammonito Benvenuti per fallo imprudente. 13? – PAREGGIO SASSUOLO: dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, la palla arriva a Kulla, che di testa batte Spinelli. Restano dubbi sulla validità della rete: 1-1 7? – VANTAGGIO NAPOLI: capitan De Chiara di testa trova Torre, che da lontanissimo beffa il portiere avversaria con una conclusione incredibile: 1-0.