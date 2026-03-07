LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-1 7? Torre 14? Kulla | il Sassuolo trova il pari dopo appena 7 minuti dal gol vantaggio di Torre

Nel primo tempo di Napoli-Sassuolo, Torre segna al 7° minuto aprendo le marcature, mentre il Sassuolo pareggia al 14° con Kulla, che di testa sfrutta una punizione dalla trequarti. Al 20°, il primo cartellino giallo viene mostrato a Benvenuti del Sassuolo per un fallo imprudente.

20' – La prima ammonizione del match è per il Sassuolo: ammonito Benvenuti per fallo imprudente. 13' – PAREGGIO SASSUOLO: dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, la palla arriva a Kulla, che di testa batte Spinelli. Restano dubbi sulla validità della rete: 1-1 7' – VANTAGGIO NAPOLI: capitan De Chiara di testa trova Torre, che da lontanissimo beffa il portiere avversaria con una conclusione incredibile: 1-0. 3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo.

