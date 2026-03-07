LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 1-0 7? Torre | VANTAGGIO NAPOLI CON TORRE

Al settimo minuto, il Napoli passa in vantaggio grazie a Torre, che riceve un cross da capitan De Chiara e con una conclusione da lunga distanza supera il portiere del Sassuolo. È stato Torre a segnare il primo e unico gol della partita finora, portando il Napoli in vantaggio. La partita si sta svolgendo allo stadio durante la fase di live della Primavera.

7' – VANTAGGIO NAPOLI: capitan De Chiara di testa trova Torre, che da lontanissimo beffa il portiere avversaria con una conclusione incredibile: 1-0. 3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo. Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 29ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo. Azzurrini che ospitano all'Arena G.Piccolo di Cercolam i neroverdi in un match dal forte profumo di salvezza, visto il solo punto che separa le due formazioni rispettivamente al 17º e 15º posto. I ragazzi di mister Rocco cercano un successo che manca ormai dal successo interno contro il Cesena dello scorso fine gennaio.