LIVE Paralimpiadi si parte alle 9.30 con la discesa libera femminile vision impaired e con il curling

Alle 9.30 prende il via il primo giorno di gare delle Paralimpiadi di Milano Cortina, con la discesa libera femminile vision impaired e il curling. La giornata vede in programma diverse competizioni e molte medaglie in palio, mentre gli atleti italiani affrontano le prime sfide ufficiali della manifestazione. La cornice è quella di un evento che coinvolge atleti di tutto il mondo e che si svolge in diverse discipline.

Nella spettacolare cornice dell'Arena di Verona è andata in scena ieri sera la cerimonia di apertura della 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali, 50 anni dopo la prima rassegna. Ad accendere i focolari Francesca Porcellato e Gianmaria Del Maistro. Rivivi le emozioni della cerimonia. C’è Oksana, figlia di Chernobyl, rinata negli Stati Uniti passando fra orfanotrofi, violenze e operazioni. E poi Declan, che in clinica da bambino comincia a giocare a hockey poco dopo l’amputazione delle gambe, nate con malformazioni. E il Team Aigner, cinque fra fratelli e sorelle, che messi insieme sarebbero entrati fra le prime dieci nazioni del medagliere tanto hanno vinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo il debutto di giovedì dello snowboard, domani a Livigno toccherà alle prime prove dello sci freestyle con le qualificazioni...

Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al via la cerimonia di apertura.

La giornata del 6 marzo in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma odierno delle Paralimpiadi di Milano Cortina e delle gare in calendario oggi

Hanno preso ufficialmente il via le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Diversi Paesi hanno disertato la sfilata di apertura all'arena di Verona

ARENA DI VERONA CERIMONIA APERTURA #MILANOCORTINA26 #PARALIMPIADI Backstage al Teatro Ristori con il Ministro per lo sport e i giovani @andreaabodi e il Ministro per le disabilità @Ale_Locatelli_ si apre il sipario sull'evento più important