Al torneo WTA di Indian Wells, la partita tra Paolini e Potapova è arrivata al punteggio di 5-6 nel primo set. Paolini ha servito per il primo parziale, mentre al momento si trova a 30-30 sul suo turno di battuta. Nel corso dello scambio, ha concluso con un diritto incrociato vincente vicino alla rete. La sfida continua con attenzione in attesa della conclusione del primo set.

6-6 Palla corta di diritto incrociata e vincente di ”Jas”. Si va al tie-break in questo primo parziale. 40-A Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco della portacolori austriaca. C’è un’altra palla del controbreak. 40-40 Diritto incrociato e vincente giocato in contropiede della classe 2001. 40-A Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente della toscana. Ancora palla del controbreak. 40-40 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo della numero 91 WTA. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea della nativa di Saratov. Palla del controbreak. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di Paolini. 30-40 In rete il rovescio lungolinea giocato in recupero dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 5-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 serve per aggiudicarsi il primo parziale

#Berrettini apre. Alle 20 con Zverev. #Sinner chiude lo Stadium 1. Alle 3!! Alle 20 anche #Cobolli sullo Stadium 6 con Kecmanovic. #Musetti vs Fucsovics, 2° match dalle 20. #Paolini vs Potapova, 3° match dalle 20. Azzurri a qualsiasi ora. Della sera. Ma sopratt x.com

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN - facebook.com facebook