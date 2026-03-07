Sul campo di Indian Wells, Fucsovics guida con un punteggio di 7-5, 5-0 contro Musetti, che fatica a reagire. L’ungherese si trova ora a un passo dalla vittoria, mentre Musetti cerca di limitare i danni grazie a uno scambio di palla corta e slice di rovescio. Fucsovics si appresta a servire per chiudere l’incontro.

Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di nottata tennistica con Jasmine Paolini e, più tardi, Jannik Sinner. Comunque tanti, troppi i 24 errori gratuiti, specialmente se paragonati ai soli 9 vincenti da parte di Musetti (16-20 Fucsovics). Una giornata negativa, figlia però con buone probabilità del fatto che la condizione migliore ancora non ci sia. 7-5 6-1 Fucsovics, chiude con un ace l’ungherese che così per la quarta volta in carriera batte un top ten. Musetti è apparso ancora alla ricerca della condizione migliore e di certo non ha aiutato un avversario che, a livello di matchup, per giocatori come il toscano non tende particolarmente ad aiutare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’ungherese ormai vicino alla vittoria

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo...

LIVE Musetti-Fucsovics 0-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizio complicato per il toscano40-30 Musetti rimane molto lontano dalla riga di fondo, Fucsovics ne approfitta per spingere soprattutto di dritto e guadagnarsi il punto.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Musetti Fucsovics 5 7 0 5 ATP....

Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunio; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso.

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it

Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it

Musetti recupera da un break sotto ma non riesce a difendere il servizio sul 6-5. Martin Fucsovics si porta avanti di un set sull’italiano. x.com

Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook