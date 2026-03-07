LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’ungherese ormai vicino alla vittoria

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo di Indian Wells, Fucsovics guida con un punteggio di 7-5, 5-0 contro Musetti, che fatica a reagire. L’ungherese si trova ora a un passo dalla vittoria, mentre Musetti cerca di limitare i danni grazie a uno scambio di palla corta e slice di rovescio. Fucsovics si appresta a servire per chiudere l’incontro.

Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di nottata tennistica con Jasmine Paolini e, più tardi, Jannik Sinner. Comunque tanti, troppi i 24 errori gratuiti, specialmente se paragonati ai soli 9 vincenti da parte di Musetti (16-20 Fucsovics). Una giornata negativa, figlia però con buone probabilità del fatto che la condizione migliore ancora non ci sia. 7-5 6-1 Fucsovics, chiude con un ace l’ungherese che così per la quarta volta in carriera batte un top ten. Musetti è apparso ancora alla ricerca della condizione migliore e di certo non ha aiutato un avversario che, a livello di matchup, per giocatori come il toscano non tende particolarmente ad aiutare. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti fucsovics 5 7 0 5 atp indian wells 2026 in diretta l8217ungherese ormai vicino alla vittoria
© Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’ungherese ormai vicino alla vittoria

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo...

LIVE Musetti-Fucsovics 0-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizio complicato per il toscano40-30 Musetti rimane molto lontano dalla riga di fondo, Fucsovics ne approfitta per spingere soprattutto di dritto e guadagnarsi il punto.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Musetti Fucsovics 5 7 0 5 ATP....

Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunio; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso.

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it

musetti fucsovics live musetti fucsovics 5Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.