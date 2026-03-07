LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il toscano non riesce a trovare subito il break nel secondo set

Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Musetti e Fucsovics prosegue con il punteggio di 5-7, 0-1. Fucsovics ha iniziato il secondo set con un game dominato, ottenendo tre punti consecutivi con un dritto, un smash e una battuta vincente. Musetti cerca di rispondere, ma finora non è riuscito a conquistare il break nel nuovo set.

0-3 Fucsovics, sbaglia i tempi della discesa a rete Musetti dopo uno scambio intenso e neanche fa in tempo ad arrivarci che si trova la palla sulla racchetta, non controllabile ovviamente, a metà campo. 0-2 Break Fucsovics, ancora il rovescio a tradire Musetti. Se ne va in lunghezza, è la terza volta nel match in cui il toscano cede la battuta. Vantaggio Fucsovics, palla break: appena lungo il rovescio lungolinea di Musetti che aveva provato a giocare il vincente. 40-40 Seconda lenta di Musetti, Fucsovics ci si avventa con il dritto, ma la palla è lunga. 15-40 Due palle break Fucsovics, l’ungherese spinge sul rovescio di Musetti e ne provoca l’errore in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il toscano non riesce a trovare subito il break nel secondo set Leggi anche: LIVE Musetti-Fucsovics 1-4, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break di svantaggio per il toscano LIVE Musetti-Fucsovics 5-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il toscano a caccia del tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Fucsovics, che costretto a giocare in recupero pesca un violento dritto sul quale Musetti mette la... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Musetti Fucsovics 5 7 0 1 ATP.... Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunio; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso. LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it Lorenzo Musetti torna in campo dopo l’infortunio! La prima partita dell’italiano dopo l’Australian Open lo vede affrontare Marton Fucsovics; nessun precedente tra i due. x.com Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook