Durante la partita tra Italia e Inghilterra nel Sei Nazioni rugby 2026, Freeman ha segnato una meta al 26° minuto, dopo essere stato liberato al largo e aver schiacciato l'ovale. Al 27°, Smith ha tentato di trasformare ma senza successo. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sulla cronaca.

34' TOMMASSOOOOOO MENONNNNCELLOOOOOOOOO!!! METAAAA!!! Il centro azzurro trova un break perfetto, inglesi che sbagliano due placcaggi e Tommy si invola fino in meta! Trasforma Paolo Garbisi. Italia 10 – Inghilterra 5 26' META INGHILTERRA. A segnare è Freeman, liberato al largo e che non fatica a schiacciare. Italia 3 – Inghilterra 5 17:35 Tante novità per l’Inghilterra, con Steve Borthwick che ha scelto questa formazione: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje, 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 3-5, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Freeman va in meta al 26?

5.50 LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà la volta buona?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e...

LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà il giorno giusto per l’impresa?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e...

Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Tutto quello che riguarda LIVE Italia Inghilterra 3 5 Sei Nazioni....

Temi più discussi: Italia-Inghilterra rugby U20 stasera in tv: orario, programma, streaming; Italia - Inghilterra al Sei Nazioni 2026: programma, calendario e dove vedere in diretta tv e streaming · Rugby; Inghilterra, il XV per la sfida all’Italia; Italia-Inghilterra oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta.

Diretta Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE: sfida equilibrata in classifica, azzurri ambiziosiLa diretta del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri arrivano con l'ambizione di poter fare l'impresa ... sport.virgilio.it

Italia-Inghilterra diretta Sei Nazioni, segui la partita di rugby oggi LIVEGli azzurri del ct Quesada sfidano allo Stadio Olimpico di Roma gli inglesi di coach Borthwick: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Mentre Italia e Inghilterra del #rugby stanno per dare vita allo Stadio Olimpico di Roma a un nuovo entusiasmante match del #sixnationsrugby, UNICEF e #FIR rilanciano "Una meta per il futuro", l'iniziativa solidale che trasforma le mete degli Azzurri i - facebook.com facebook

Italia-Inghilterra del Sei Nazioni secondo Lorenzo Cannone - di Marco Pastonesi x.com