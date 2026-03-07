LIVE Italia-Inghilterra 10-18 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Ammonito Nicotera britannici oltre il break

Durante la partita tra Italia e Inghilterra, il punteggio attuale è di 10-18 per i britannici. Nicotera ha ricevuto un’ammonizione e l’Inghilterra è andata oltre il break. In questa fase, Fin Smith si è posizionato sulla piazzola e ha realizzato con successo un calcio piazzato, portando i britannici avanti nel punteggio. La partita è in corso e la diretta è aggiornata in tempo reale.

61' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi trova i pali! Italia 16 – Inghilterra 18 60' L'Italia ruba una touche, poi sul prosieguo calcio di Lynagh e tenuto inglese nei 22. Chance azzurra 57' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi va sulla piazzola e trova i tre punti. Italia 13 – Inghilterra 18 57' Cartellino giallo (con bunker) per Underhill! Inghilterra in inferiorità per 10 minuti 54' PIAZZATO INGHILTERRA. Va sulla piazzola Fin Smith e trova i pali. Italia 10 – Inghilterra 18 53' In avanti volontario e arriva il cartellino giallo per Nicotera. Italia in inferiorità per 10 minuti 45' PIAZZATO INGHILTERRA. Va sulla piazzola Fin Smith e trova i pali.