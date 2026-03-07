LIVE Italia-Inghilterra 10-15 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Smith allunga dalla piazzola

Durante la partita tra Italia e Inghilterra, valida per il Sei Nazioni di rugby 2026, Fin Smith si è posizionato sulla piazzola e ha calciato con successo, portando i ospiti avanti nel punteggio. La partita è in corso e i giocatori sono ancora in campo. I punteggi attuali sono 10 per l’Italia e 15 per l’Inghilterra.

45' PIAZZATO INGHILTERRA. Va sulla piazzola Fin Smith e trova i pali. Italia 10 – Inghilterra 15 42' Italia che sbaglia troppo sui calci inglesi, non recupera l'ovale, poi va in confusione con Pani e chance sui 5 metri per gli ospiti Si chiude un primo tempo molto combattuto ed equilibrato. Più possesso per gli inglesi, ma Italia che regge l'urto, anche se subisce una meta evitabile a tempo ormai scaduto. 40' META INGHILTERRA! A tempo scaduto calcio al largo, dove c'è Tom Roebuck che prende l'ovale e schiaccia. Smith trasforma. Italia 10 – Inghilterra 12 37' Altro errore inglese, questa volta su una touche azzurra in difesa, e Italia che...