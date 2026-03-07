LIVE Italia-Danimarca 1-1 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le avversarie trovano il pareggio grazie alla rete di Holdt

Nella partita tra Italia e Danimarca valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, il punteggio si ferma sull'1-1. Dopo il vantaggio iniziale delle italiane, le danesi trovano il pareggio grazie a un gol di Holdt. Al 69°, Svava ha avuto un’occasione per il raddoppio ma il suo tiro si è alzato troppo sopra la traversa.

69' – Il rimpallo favorisce Svava che riesce a calciare, la palla si alza di molto sopra la traversa. 68' – Calcio di punizione pericoloso per la Danimarca che metterà quasi certamente la palla in mezzo. 65' – L’Italia ha bisogno di trovare una nuova luce e di non farsi abbattere dal gol subito. 63' – Pareggio della Danimarca dopo un’azione insista. Ha segnato Holdt con le azzurre che per due occasioni non hanno allontanato il pallone dall’area di rigore riconsegnandolo ingenuamente alle avversarie. Italia-Danimarca 1-1. 60' – Cartellino giallo proprio per Bergamaschi che, appena entrata, ha fatto un brutto ingresso su Bredgaard. 58' – Scontro di gioco pericoloso tra Thisgaard e Piemonte, per fortuna non sembra esserci niente di grave per entrambe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le avversarie trovano il pareggio grazie alla rete di Holdt Leggi anche: LIVE Italia-Danimarca 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre in vantaggio grazie a Piemonte alla fine del primo tempo! LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per rimettersi in carreggiataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Tutto quello che riguarda LIVE Italia Danimarca 1 1.... Temi più discussi: Azzurre, testa alla Danimarca: a Vicenza 90 minuti fondamentali per il percorso Mondiale. Soncin: Serviranno coraggio e solidità; Dove vedere in tv Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Georgia - Danimarca in Diretta Streaming. Dove vedere Italia-Danimarca femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Italia-Danimarca femminile, match di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingParola d'ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida ... oasport.it Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook Italia Danimarca Oggi 18.15 Stadio Menti, #Vicenza Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com