LIVE Italia-Danimarca 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | il colpo di testa di Piemonte ci porta in vantaggio!

Durante la partita tra Italia e Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia si è portata in vantaggio con un colpo di testa di Piemonte. La partita si svolge in diretta e le azzurre stanno gestendo bene il risultato, mantenendo il vantaggio. I tifosi possono aggiornarsi sulla partita cliccando sul link dedicato alla diretta live.

24' – Le azzurre sono brave a gestire il vantaggio in questa fase della partita. 19' – ITALIA IN VANTAGGIOOOOOOOOOO! HA SEGNATO PIEMONTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Colpo di testa perfetto dell'attuale capocannoniera della Serie A Women! Angolo battuto in maniera egregia da Giugliano che dimostra ancora una volta di avere doti balistiche superiori rispetto a compagne e avversarie! Siamo in vantaggio! 18' – Ottima sponda di testa di Piemonte che offre la palla a Dragoni. La fantasista della Roma pesca Oliviero che è costretta a calciare venendo murata. L'Italia poteva fare di più in un'azione del genere, ma la strada è quella giusta. 17' – Kuhl è brava a saltare in cerca del colpo di testa del vantaggio ma la biancorossa va fuori tempo.