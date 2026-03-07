LIVE Italia-Brasile 8-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | azzurri vicinissimi alla prima vittoria dopo otto inning

Alle 21:49 si gioca l'ottavo inning di Italia-Brasile nella World Baseball Classic 2026. L'Italia sta affrontando il secondo inning con due strike e un ball, mentre Sam Antonacci prende il posto di Jon Berti in seconda base. La partita si svolge in diretta e si avvicina alla conclusione, con il punteggio fermo sull’8-0 a favore degli azzurri.

21:51 Vitor Ito sostituisce Reginatto in battuta, un ball e uno strike. 21:50 Ramirez sfiora il fuoricampo, non lo trova e il guanto di Caglianone accoglie la palla: 1 out. 21:49 Un ball, due strike. Intanto Sam Antonacci inserito in seconda base al posto di Jon Berti. 21:47 Ritorna sul monte, si presume per l’ultima volta, Scotti per affrontare Ramirez. 21:45 Strikeout su Mastrobuoni di Arujo, finisce l’ottavo inning, ma l’Italia è comodamente sull’8-0 quando ormai c’è soltanto una ripresa (anzi, mezza ripresa in realtà, l’attacco del Brasile) da giocare. 21:43 ITALIA 8-0 BRASILE: OTTAVO PUNTO AZZURRO! E stavolta c’è il suono della... 🔗 Leggi su Oasport.it

20:39 Eliminato Pasquantino, palla alta sulla propria testa e il catcher do Carmo non ha problemi.

