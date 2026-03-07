LIVE Italia-Brasile 0-0 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | continuano a dominare i lanciatori dopo quattro inning

Al quarto inning della partita tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026 il punteggio rimane fermo sullo 0-0, con i lanciatori che continuano a dominare il gioco. Durante l'incontro, il pitcher brasiliano è stato sostituito da Hector Villarroel, che ha preso il suo posto sul monte di lancio. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate a mantenere la parità.

20:23 Caglianone colpisce altissimo, si fa eliminare praticamente senza sforzo. Un out Italia, adesso arriva Saggese. 20:22 Bellissima valida di Teel, profonda centrale! Lui saggiamente non corre rischi e si assicura la prima base, ma intanto è un singolo e come tale ce lo si prende tutto. 20:21 Tre ball, uno strike e Teel è quasi stato colpito sulla quarta palla lanciata da Villarroel. 20:20 Problemi risolti, Kyle Teel può tornare alla battuta (e Villarroel esordire al lancio). 20:19 C’è anche qualche piccolo problema fuori dal campo ed è per questo che ancora non si sta giocando. Nel frattempo osserviamo come il pubblico, inizialmente non tantissimo, stia diventando sempre di più col passare dei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: secondo inning senza scossoni19:40 Terzo strike per Maciel, secondo out per il Brasile e adesso ritroviamo Gomes.

LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gran doppio gioco azzurro nel quarto inning20:03 Colpisce verso la terza base Canzone, ma viene eliminato facilmente da Bichette in prima.

LIVE Italia-Brasile 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: gran doppio gioco azzurro nel quarto inningCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:02 Un ball, uno strike. 20:02 Pasquantino colpisce lungo a sinistra, ma Mascai controlla facilmente la ... oasport.it

