LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Russell superiore la Ferrari ci crede per la prima fila! Ora la Q3

In diretta dal circuito di Melbourne, Lewis Russell si dimostra il più veloce nelle qualifiche del GP Australia 2026, mentre la Ferrari lotta per ottenere una buona posizione in prima fila. La sessione di Q3 è in corso e tutti i piloti sono in pista, tranne Hadjar. Bortoleto ha già concluso le prove e si posiziona decimo sulla griglia di partenza.

7.01 Tutti in pista, tranne Hadjar. Bortoleto ha già chiuso il suo sabato e sarà decimo sulla griglia di partenza. 6.59 Piastri il primo a scendere in pista. Dentro anche Leclerc e Hamilton. Chiaramente con gomme soft. 6.59 Iniziata la Q3! Russell super favorito per la pole. La Ferrari sfida Antonelli per arpionare la prima fila. 6.56 Alle 6.59 la Q3. Terminate le qualifiche di Bortoleto. Saranno dunque in 9 a giocarsi la pole. 6.55 Bortoleto non è riuscito a riportare l'Audi ai box: da qui il ritardo. 6.52 La Q3 durerà 12 minuti e servirà a delineare la griglia di partenza. 1 George Russell (Mercedes) — 1:18.9342 Charles Leclerc (Ferrari) — +0.