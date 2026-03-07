LIVE Biathlon Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Norvegia trionfo e coppa di specialità Pircher spegne il sogno azzurro

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La staffetta maschile di biathlon a Kontiolahti 2026 si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha conquistato anche la coppa di specialità. La gara è stata seguita in diretta streaming, con aggiornamenti sulla mass start femminile a partire dalle 13. Durante la competizione, Pircher ha interrotto il tentativo degli azzurri di ottenere un risultato rilevante.

16.54: Secondo posto per la Francia che ha pagato gli errori di Fillon Maillet 16.52: Al km 29.4 Norvegia davanti, a 24" Francia, a 57" Svezia, a 1’02” Finlandia 16.50: Al km 28.7 Norvegia davanti, a 19" Francia, a 1’01” Finlandia e Svezia, a 1’17” Usa. Due errori coperti con le ricariche da Pircher che è 13ma 16.49: Ripartono Finlandia e Svezia, girano gli Usa con Wright che sbaglia 4 volte 16.48. Non sbaglia Christiansen e se ne va, due errori di Fillon Maillet che insegue 16.46: Al km 26.9 Norvegia, Francia davanti, a 33" Usa, a 43" Finlandia, a 57" Svezia 16.45: Al km 26.2: Norvegia, Francia davanti, a 35" Usa, a 38" Finlandia, a 59" Svezia 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

live biathlon staffetta maschile kontiolahti 2026 in diretta norvegia trionfo e coppa di specialit224 pircher spegne il sogno azzurro
© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Norvegia trionfo e coppa di specialità, Pircher spegne il sogno azzurro

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: sfida Francia-Norvegia, Italia outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Norvegia avanti, l’Italia insegue dopo la prima frazione

La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS

Video La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS

Contenuti utili per approfondire LIVE Biathlon Staffetta maschile....

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: sarà Francia-Norvegia, azzurri per stupire; Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start femminile e staffetta maschile Kontiolahti, startlist, streaming; Kontiolahti | Individuale maschile in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia di un podio.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: sarà Francia-Norvegia, azzurri per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della staffetta maschile di biathlon di Kontiolahti in Finlandia, ... oasport.it

live biathlon staffetta maschileLIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente TrabucchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.40 14.20 E' tutto per questa DIRETTA LIVE, ma ci ... oasport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.