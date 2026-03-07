LIVE Biathlon Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Norvegia trionfo e coppa di specialità Pircher spegne il sogno azzurro

La staffetta maschile di biathlon a Kontiolahti 2026 si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha conquistato anche la coppa di specialità. La gara è stata seguita in diretta streaming, con aggiornamenti sulla mass start femminile a partire dalle 13. Durante la competizione, Pircher ha interrotto il tentativo degli azzurri di ottenere un risultato rilevante.

16.54: Secondo posto per la Francia che ha pagato gli errori di Fillon Maillet 16.52: Al km 29.4 Norvegia davanti, a 24" Francia, a 57" Svezia, a 1'02" Finlandia 16.50: Al km 28.7 Norvegia davanti, a 19" Francia, a 1'01" Finlandia e Svezia, a 1'17" Usa. Due errori coperti con le ricariche da Pircher che è 13ma 16.49: Ripartono Finlandia e Svezia, girano gli Usa con Wright che sbaglia 4 volte 16.48. Non sbaglia Christiansen e se ne va, due errori di Fillon Maillet che insegue 16.46: Al km 26.9 Norvegia, Francia davanti, a 33" Usa, a 43" Finlandia, a 57" Svezia 16.45: Al km 26.2: Norvegia, Francia davanti, a 35" Usa, a 38" Finlandia, a 59" Svezia